بالفيديو.. تعليق كهربا على دعوة ” آل الشيخ ” منتخب مصر لأداء العمرة
وجه محمود كهربا لاعب منتخب مصر ونادي الاتحاد الشكر الي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، لدعوته المنتخب المصري لاداء العمرة.
و قال كهربا : ” اشكر المستشار تركي آل الشيخ على دعوته لنا لأداء العمرة بعد صعودنا للمونديال شيء جميل جدا لنا “.
كان المنتخب المصري قد تأهل برفقة نظيره السعودي الي مونديال روسيا 2018.
🇸🇦 IS 🇸🇦[[ عدد التعليقات: 6202 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياالله يا آل الشيخ ادعي المغرب وتونس للعمرة تراهم تأهلوا لكأس العالم ايضاً
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3589 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يتقبل من الجميع