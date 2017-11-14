بالفيديو.. تعليق كهربا على دعوة ” آل الشيخ ” منتخب مصر لأداء العمرة

نواف السالم(صدى):

وجه محمود كهربا لاعب منتخب مصر ونادي الاتحاد الشكر الي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، لدعوته المنتخب المصري لاداء العمرة.

و قال كهربا : ” اشكر المستشار تركي آل الشيخ على دعوته لنا لأداء العمرة بعد صعودنا للمونديال شيء جميل جدا لنا “.

كان المنتخب المصري قد تأهل برفقة نظيره السعودي الي مونديال روسيا 2018.