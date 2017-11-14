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بالفيديو.. تعليق كهربا على دعوة ” آل الشيخ ” منتخب مصر لأداء العمرة

بالفيديو.. تعليق كهربا على دعوة ” آل الشيخ ” منتخب مصر لأداء العمرة
نواف السالم(صدى):

وجه محمود كهربا لاعب منتخب مصر ونادي الاتحاد الشكر الي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، لدعوته المنتخب المصري لاداء العمرة.

و قال كهربا : ” اشكر المستشار تركي آل الشيخ على دعوته لنا لأداء العمرة بعد صعودنا للمونديال شيء جميل جدا لنا “.

كان المنتخب المصري قد تأهل برفقة نظيره السعودي الي مونديال روسيا 2018.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 6202 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياالله يا آل الشيخ ادعي المغرب وتونس للعمرة تراهم تأهلوا لكأس العالم ايضاً

[ عدد التعليقات: 3589 ] نشر منذ 30 دقيقة

الله يتقبل من الجميع

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