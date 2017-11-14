وزير الدفاع الأمريكي: ” التحالف الدولي ” ستنتظر إحراز عملية جنيف تقدمًا

واشنطن(صدى):

” لن نغادر في الحال ” هذا ما قاله وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أمس الإثنين، لمجموعة من الصحافيين، في إشارة إلى أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الإرهابيين في سوريا والعراق لن يغادر هذين البلدين مادامت مفاوضات جنيف للسلام في سوريا التي ترعاها الأمم المتحدة لم تحرز تقدمًا.

وأكد ” ماتيس ” أن قوات التحالف الدولي ستنتظر ” إحراز عملية جنيف تقدمًا ” ، مضيفًا ” سوف نتأكد من أننا نهيئ الظروف لحل دبلوماسي ” .

وشدد وزير الدفاع الأمريكي على أن الانتصار على التنظيم سيتحقق ” حينما يصبح بإمكان أبناء البلد أنفسهم تولي أمره ” .