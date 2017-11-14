بالفيديو.. الحضري يعلن موعد اعتزاله.. ويؤكد: الهلال أشبه بالأهلي المصري

ماجد محمد(صدى):

كشف عصام الحضري، حارس مرمي المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ونادي التعاون السعودي، أنه يفكر في الاعتزال بعد سنوات، أي حتى مونديال 2022.

وطالب الحضري الجميع بمساندة يساند رئيس هيئة الرياضة في قراراته لتتغير الكرة السعودية للأفضل، متمنيا أن لا يلتقى المنتخب المصري والأخضر في كأس العالم روسيا 2018.

وكان المنتخب المصري قد تأهل برفقة نظيره السعودي الي مونديال روسيا 2018.

وقال الحضري في تصريحاته، إن الدوري السعودي من أقوى الدوريات، مؤيدا ما يفعله رئيس هيئة الرياضة، مشيرا إلى أنه شخص منضبط ويحب النظام كما انه معجب بالقرارات التي يتخذها.

وأكد الحضري أن الحياة التي يعيشها في القصيم هي نفسها في مصر، مشيرا إلى أنه لاعب محترف ويقضي وقتا طويلا بالتمارين.

وأوضح أن قرار الـ6 محترفين زاد التنافس والقوة على الدوري السعودي، مشيرا أن التنافس في الدوري السعودي بين 5 أندية جعله الأقوى عربيا، عكس مصر فالمنافسة محصورة بين ناديين فقط.

وأكد أن الاهلي المصري والهلال ” يعبون العين ” ، مشيرا إلى أن الهلال هو أقرب نموذج للأهلي المصري في الالتزام وتحقيق البطولات، أما الاتحاد يشابه الزمالك بعدم وجود النفس الطويل و الهلال و الاهلي المصري يحبون الالتزام وتحقيق البطولات ولديهم النفس الطويل الذي يمتد لموسمين متتاليين الهلال يشبه الأهلي المصري بالالتزام وتحقيق البطولات.

وأضاف أهتم كثيرا بالغذاء الصحي وبالتمارين وبالمملكة حارس الهلال “ المعيوف ” وحارس الاهلي محمد العويس يعجبونني كثيرا وأحب وليد عبدالله حارس النصر و المباريات الكبيرة تجعل الأضواء على حارس المرمى لكن الجمهور ينسى الفرص الضائعة ولا ينسون الحارس عند تلقي الأهداف.

وتابع: ” لو ترابطت الخطوط في أي فريق فلن يتلقى أي هدف.. المادة التي ادهنها على صدري قبل المباراة هي مساعدة للتنفس و سر عودتي في كل مرحلة هو أنني لا أفكر بما سيحدث غدا لكنني مشتعل دائما والإعلام شريك لنجاحاتي والانتقاد يزيدني قوة ونملك جهاز فني بالمنتخب المصري مترابط جدا واللاعبين حفظوا طريقة اللعب والجيل الحالي سيقدم شيء بكأس العالم.