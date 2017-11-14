عام 2018 يحمل لعشاق أيفون 3 هواتف جديدة

واشنطن(صدى):

يحمل العام القادم، بشرى سارة لمحبي هواتف أيفون، التي تنتجها شركة أبل، حيث كشفت تقارير صحفية، أن الشركة الأمريكية تعتزم إطلاق 3 هواتف أيفون جديدة خلال عام 2018.

وقال موقع ” بزنس إنسايدر ” إن أبرز الهواتف التي سوف تطلقها شركة أبل سيكون ” آيفون X بلس ” ، الذي سيكون بشاشة لمسية بقياس 6.5 بوصة، كما ستحصل الهواتف الثلاثة على تقنية شاشات العرض من الحافة إلى الحافة.

ويستمر الشريط العلوي الموجود في نسخة هاتف آيفون X كذلك في الهواتف الجديدة، وسيكون الهاتف المطور عن آيفون X له نفس الحجم والشكل، مع شاشة عرض من قياس 5.8 بوصة بكثافة تبلغ 458 بيكسل بالبوصة الواحدة ودقة 1125×2436 بيكسل، وهو بالضبط نفس مواصفات شاشة عرض الهاتف الحالي.

وأفاد الموقع أنه من المرجح أن يأتي الجيل الثاني لهاتف آيفون X بلس مزودًا بشاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع OLED.

وبشّر ” بزنس إنسايدر ” عملاء ” أبل ” بأن الشركة ستسعى لتقليل الهواتف التي تتجاوز أسعارها ألف دولار، وذلك بإطلاق نسخة جديدة من هاتف آيفون 8، مع إضافة بعض التعديلات الموجودة في ” آيفون X ” إليه، وستتراوح تكلفته ما بين 650 و750 دولاراً أمريكياً.

ويأتي النموذج الثالث من هاتف آيفون بشاشة عرض LCD بقياس 6.1 بوصة، وتم تزويده بميزة التعرف على الوجه وميزة تتبع الوجه، بحيث تحل الميزة الجديدة بشكل كامل محل ميزة التعرف على اللمس القديمة.