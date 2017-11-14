سيبيريا يرفض رباعي الرائد

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن سيبيريا مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم رفض الموافقة بالتوقيع مع أحمد عباس وحمدان الحمدان وراشد الرهيب ومحسن العيسى وكلاهما انخرطا في تدريبات الرائد خلال الأيام الماضية.

وقالت المصادر أنه بالرغم من أن الفترة الشتوية متبق لها أكثر من 50 يوم إلا أن إدارة الرائد تمني النفس بالتوقيع مع لاعبين هواة يكونوا إضافات فنية للفريق.