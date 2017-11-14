بالصور.. بلدية البطحاء تشن حملة لإزالة الملوثات والمخلفات داخل الأحياء

سعيد العجل(صدى):

نفذت بلدية البطحاء التابعة لأمانة منطقة الرياض حملة لإزالة كل ما يتسبب في التلوث البصري والتشويه ومضايقة السكان داخل الأحياء ويعيق حركة المشاة.

كشف ذلك فهد الحمود رئيس بلدية البطحاء مشيرا إلى أن الحملة قامت برفع كميات كبيرة من مخلفات المنازل ذات الأحجام الكبيرة من أثاث وأخشاب.

وأكد الحمود أن الحملة مستمرة للحفاظ على نظافة الأحياء مهيبا بالمواطنين والمقيمين وضع المخلفات في أماكنها المخصصة، وداعيا للتبليغ عن أي ملاحظات عبر هاتف طوارئ الأمانة ٩٤٠.