تعليم المدينة المنورة يمنع استخدام ” سناب شات ” في مدارس البنات

نايف السالم(صدى):

حذرت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، من استخدام برامج التصوير في المدارس، وتحديدًا برنامج ” سناب شات ” الأكثر شهرة الخاص بتصوير مقاطع الفيديو القصيرة، كما تلقت إدارات مدارس البنات توجيها بعد استخدام هذا التطبيق في توثيق فعاليات المدارس.

ومن جانب، قال عمر برناوي؛ المتحدث باسم إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، ” إنه تم منع التصوير بكافة أشكاله في مدارس البنات، وصدر تعميم سابق بذلك”، مشيرًا إلى أن ” توثيق الفعاليات والبرامج التوعوية التي تنفذها مدارس البنات يتم من خلال إدارة الإعلام التربوي بالقسم النسائي “.

ولفت ” برناوي ” إلى أن تصوير المقاطع الخاصة في مدارس البنات يندرج ضمن السلوكيات غير التربوية، ويعد مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح وزارة التعليم، وبأنه لم يتم تسجيل حالات سابقة.

وأوضح أنه في حال رصد قيام بعض المدارس بتصوير الفعاليات المدرسية للبنات تتم مساءلة قائدة المدرسة والقائمين على الفعالية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن.