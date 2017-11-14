شركة الاتصالات السعودية تعلن عن 7 وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قسم الدفع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات ) .

– مدير قسم جودة الخدمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات ) .

– مدير قسم إدارة الطلب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات ) .

– مدير قسم تصميم المنطقة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الالكترونيات، والهندسة ) .

– أخصائي الرقابة المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية ) .- 6 محلل أول الحوكمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو تكنولوجيا المعلومات)، ويفضل درجة الماجستير.

– محلل أول تصميم مراقبة شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 نوفمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغطهنا