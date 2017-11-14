مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن 15 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

علن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث -عبر موقعه الإلكتروني- توفّر عدد (15) وظيفة صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– استشاري مساعد زراعة الرئة (الرياض ) .

– فني قياس السمع (الرياض ) .

– رئيس تمريض (الرياض ) .

– مصمم التعليم (الرياض ) .

– محلل تطوير تقنية المعلومات (الرياض ) .

– فني مختبر (الرياض ) .

– محرر الشؤون الإعلامية (الرياض ) .

– أخصائي مختبر (عدد 3 وظائف / الرياض ) .

– كبير التقنيين الطبيين (وظيفتين / الرياض ) .

– ممرض أول (الرياض ) .

– فني مواد معقمة/ مستودعات طبية (الرياض ) .

– ممرض سريري (جدة ) .

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يناير 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخولهنا