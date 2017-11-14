مركز 937 بالصحة يستقبل أكثر من مليون مكالمة خلال 8 أشهر

نايف السالم(صدى):

بيّنت ” الصحة ” أن مركز الاتصال 937 تلقى خلال الـ 8 أشهر الماضية 109121 بلاغاً، فيما تلقى 8679 طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر، حيث بلغ متوسط الإغلاق 93% ومتوسط الرضى 81%.

وأوضحت أن المركز قدمَ 259722 استشارة طبية خلال نفس الفترة، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 1010000 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 569701 ، وكان عدد طلبات الإقلاع عن التدخين 62777 طلبًا .

ويُقدم مركز 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به الصحة، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة لمعرفة حاجات المتصلين ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها .

ويُعد مركز خدمة 937 أحد أهم المبادرات في الصحة، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، وينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي وبمتابعة مباشرة من وزير الصحة .