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  • نشر : منذ 33 دقيقة
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  • حوادث

الإطاحة بمقيم عربي اختلس 12 مليون ريال في القصيم 

الإطاحة بمقيم عربي اختلس 12 مليون ريال في القصيم 
سالم المطيري(صدى):

أطاحت الأجهزة الأمنية بالقصيم، بمقيم عربي تورط في اختلاس أكثر من 12 مليون ريال بإحدى المؤسسات التجارية في بريدة.

وأبلغ المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد بدر السحيباني أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن تعرض إحدى المؤسسات لاختلاس مبلغ 12 مليونا و682 ألفا و515 ريالاً، واثمرت المتابعة الأمنية للجريمة من قبل المختصين بإدارة التحريات والبحث الجنائي عن ضبط المتهم (مقيم من جنسيةٍ عربية في العقد الثالث من العمر) يعملُ محاسباً مالياً للمؤسسة وجرى إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص قبل إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات المحاكمة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3375 ] نشر منذ 21 دقيقة

يسلمون ارقابهم واموالهم للاجانب ويحطون ثقتهم في غير محلها

[ عدد التعليقات: 3556 ] نشر منذ 4 دقائق

ما همنا كم اختلس يهمنا كثيرا ما جنسية المختلس

لو سعودي كانت علوم

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