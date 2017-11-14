نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

الأربعاء المقبل.. حملة ميدانية لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

Time منذ سنتين
Views 3313
الأربعاء المقبل.. حملة ميدانية لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل

عادل الحربي (صدى):

تبدأ وزارة الداخلية، حملة ميدانية مشتركة بهدف تعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية اعتباراً من 26 صفر 1439هـ الموافق 15 نوفمبر 2017م.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين أنه إنفاذا للأمر السامي القاضي بالموافقة على خطة الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود التي بدأت بتاريخ 1 رجب 1438هـ الموافق 28 مارس2017م لمدة (90) يوما، والموافقة على تمديد المهلة من تاريخ 1 شوال 1438هـ الموافق 25 يونيو 2017م لكافة الجنسيات، فقد تقرر بدء تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المخالفين.

وأوضحت أنه اعتبارا من بعد غدٍ الأربعاء سيتم تعقب وضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الوافدين أو الناقلين أو المشغلين أو المؤوين، وستطبق بحق الجميع العقوبات المنصوص عليها نظاما، داعية المواطنين والمقيمين النظاميين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع هؤلاء المخالفين أو تقديم الدعم لهم.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
الخبر مكركب ، الظاهر انه ترجمة قوقل ، واللي نقلها ماعرف ينسقها ..
ابو محمد
سبحان من انجاه ..
ابو محمد
كلام سليم ..
ابوبدر
وليه ما اكتفى بما صور واخذ رقم السيارة وابتعد عن السيارة ترى الواحد ما يعرف وش حالة السائق (يمكن يكون ماهو بوعيه) . يا حبايب اذا تعرضتوا لاي موقف مماثل لا توقف امام السيارة. خذ الرقم وبلغ. لانك بخالة مثل هذي راح يلحقك الغلط.
الأحساء
كم بقي بالعمر خلاف أخوأن ٧٠ عام مانقول غير أحمق أخوه 🌴

أخر الأخبار

شاهد.. التجارة توضح الهدف من إيقاف العروض الترويجية لـ 9 سلع أساسية
شاهد.. التجارة توضح الهدف من إيقاف العروض الترويجية لـ 9 سلع أساسية
Time منذ 37 ثانية Views 1030
وظائف شاغرة بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية
وظائف شاغرة بهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية
Time منذ 4 دقائق Views 1102
أودي تزيح الستار عن المواصفات الخيالية لسيارتها الجديدة 
أودي تزيح الستار عن المواصفات الخيالية لسيارتها الجديدة 
Time منذ 8 دقائق Views 1088
وزير التعليم يوضح سبب استمرار عملية التعلُّم بعد قرار نقل الطلاب لصفوفهم التالية (فيديو)
وزير التعليم يوضح سبب استمرار عملية التعلُّم بعد قرار نقل الطلاب لصفوفهم التالية (فيديو)
Time منذ 8 دقائق Views 1249
حيل رائعة للحفاظ على سلامة الأسنان خلال العزل المنزلي 
حيل رائعة للحفاظ على سلامة الأسنان خلال العزل المنزلي 
Time منذ 8 دقائق Views 1092
" جريفيث " يتوقع اتفاقا على وقف إطلاق النار في اليمن قريبا
" جريفيث " يتوقع اتفاقا على وقف إطلاق النار في اليمن قريبا
Time منذ 12 دقيقة Views 1196
المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السابع من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 7 مليارات دولار
المالية تعلن إتمام تسعير الطرح السابع من السندات الدولية بنجاح بإجمالي 7 مليارات دولار
Time منذ 14 دقيقة Views 1212
رجل يعيش بسكينة مغروسة 26 عامًا في رأسه
رجل يعيش بسكينة مغروسة 26 عامًا في رأسه
Time منذ 18 دقيقة Views 296
حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة
Time منذ 19 دقيقة Views 1289
حقيقة العسل الذى لا يرفع السكر في الدم
حقيقة العسل الذى لا يرفع السكر في الدم
Time منذ 22 دقيقة Views 1670