صور.. تنظيم الحمدين يستضيف الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر اقتصادي عن الشرق الأوسط
استضاف تنظيم الحمدين، دولة الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر ” إثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط ” ، المقام في قطر.
ونشر نائب إسرائيلي يدعى أرئيل مرغاليت، أمس الاثنين، صور مشاركته في المؤتمر الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا: ” على إسرائيل أن تكون رائدة في مجال التعاون الاقتصادي في المنطقة “.
وأضاف أنه ” يجلس إلى جانب ممثلين عن دول عربية وأوروبية وأمريكية، في أسبوع مبادرات الهايتك الدولي في الدوحة، والهدف المشترك هو إيجاد سبل لتعزيز التعاون المشترك بين إسرائيل والعالم العربي “.
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