صور.. تنظيم الحمدين يستضيف الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر اقتصادي عن الشرق الأوسط

عبدالسلام القزيز(صدى):

استضاف تنظيم الحمدين، دولة الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر ” إثراء المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط ” ، المقام في قطر.

ونشر نائب إسرائيلي يدعى أرئيل مرغاليت، أمس الاثنين، صور مشاركته في المؤتمر الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا: ” على إسرائيل أن تكون رائدة في مجال التعاون الاقتصادي في المنطقة “.

وأضاف أنه ” يجلس إلى جانب ممثلين عن دول عربية وأوروبية وأمريكية، في أسبوع مبادرات الهايتك الدولي في الدوحة، والهدف المشترك هو إيجاد سبل لتعزيز التعاون المشترك بين إسرائيل والعالم العربي “.