بالفيديو.. كلب يخسر في سباق قبل لحظات من نهايته بسبب بطة
تسببت بطة في تعثر كلب ، وخسارته بسباق خاص بالكلاب ، قبل لحظات من نهايته .
حيث تعثر الكلب قبل خط النهاية بعدة أمتار بعد أن وصل إلى المركز الثانى وسقط بقوة بفعل السرعة التي كان ينطلق بها لكنه استطاع النهوض مرة أخرى وعبور خط النهاية بالمركز الأخير.
وكشفت إدارة سباق ركض 400 متر المقام بأستراليا أن الكلب تعثر بسبب بطة تعبر، وقالت مدربة الكلب ” ريبيكا ماكولي ” لتصريحات صحفية ، أنهما بخير ولم يصابا بسوء.
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4550 ] نشر منذ 32 دقيقة
ههههههههههههههه مصيبه والله يهو شاد مروح
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3556 ] نشر منذ 4 دقائق
هههههههههههههههههههههههههههههه