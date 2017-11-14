وزير التجارة يكشف عن خطوة جديدة في دعم المشروعات الصغيرة والشباب

نايف السالم(صدى):

تتجه وزارة التجارة والاستثمار لإنشاء بنك متخصص في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحلول التمويلية له، لما يشكله من أهمية بالغة في الارتقاء بالاقتصاد المحلي، وتوفير فرص العمل للشباب من الجنسين.

وقال الوزير ماجد القصبي، خلال لقائه أمس الإثنين برواد الأعمال ضمن منتدى شباب الأعمال بغرفة الرياض، إن الدولة لا تدخل في منافسة مع القطاع الخاص؛ بل تعمل على تمكينه، وأن تبني الدولة لمشاريع ضخمة مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع نيوم لصنع تنمية شاملة في القطاعات المستهدفة، مشيراً إلى أن هناك لجنة تدرس حالياً وضع معايير للجهات الحكومية التي تنشئ شركات، من أهم شروطها عدم منافسة القطاع الخاص.

وأكد القصبي، أن السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، جاء نتيجة لدراسات معمقة أكدت وجود جدوى كبيرة في استقطاب الشركات الأجنبية ذات القيمة المضافة، التي ستعطي السوق السعودي حيوية أكبر، وتمنح الشباب السعودي الفرصة للحصول على تدريب عالي المستوى وتقلد وظائف قيادية ونوعية.ش