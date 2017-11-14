بالصور.. إتلاف كميات من الخمور بعد ضبط مصنع بعسير

سعيد العجل(صدى):

أفاد المتحدث الرسمي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير سعيد بن جرمان آل مريح، بأن دوريات قطاع أبها وتهامة، أثناء قيامها بحملاتها المستمرة لتتبع وملاحقة مروجي المخدرات ومصانع الخمور خلف مبنى جامعة الملك خالد بالفرعاء ، أمس الإثنين، تبين لهم ردميات في مواقع متعددة ومتفرقة، والتي اتضح بأنها مصانع للخمور.

وأضاف آل مريح، أنه تم العثور على 11 برميلا مدفون بباطن الأرض تسع 3300 لتر من الخمور، كما تم العثور على قدور ضغط ومواسير للتنقيط وتمديدات أرضية، و57 قارورة سعة 1.5 لتر معبأة بمادة المسكر معدة للترويج.

وتابع أنه تم إتلاف المصانع والمضبوطات وتوثيقها بالصور والفيديو، واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك.

من جهته، ساق مدير عام فرع المجاهدين بعسير محمد بن سعد بن شفلوت، شكر وتقدير أمير منطقة عسير، ومدير عام المجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي للمشاركين في هذه الإنجازات الميدانية المتتالية، مثمنين لهم هذه الجهود وحثهم على بذل المزيد منها.