عمر السومة يكشف حقيقة إصابته بالرباط الصليبي
كشف لاعب نادي الأهلي والمنتخب السوري عمر السومة، حقيقة الأنباء المتداولة حول إصابته بالرباط الصليبي خلال مباراة سوريا والعراق أمس الإثنين.
وأكد السومة، عدم صحة هذه الأخبار وأنه لا يشتكي من أي إصابة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلا: ” جمهورنا الحبيب بخصوص ما يتداول عن إصابتي فأنا بخير الحمدلله.. لا أشتكي من أي إصابة “.
القرشي[ عدد التعليقات: 1906 ] نشر منذ 56 دقيقة
الف سلامة عليك يا كبتن عمر من كل شر يارب .
سؤال ؟
إيش هي الفائدة المرجوه من إطلاق مثل هاذي الشائعات ؟
من يوم الوراعين اتحصلوا على جوالات والشائعات هاذي في إزدياد .
وإذا مسكوهم جلسوا يبكون ويصيحون وإذا سألوهم عن سبب افعالهم الصبيانية هاذي قالوا
بكل وقاحة والله كنا نتسلى ونمزح بس … أتمنى معاقبة ولي امرهم إللي تاركلهم الحبل على الغارب
لا تربية سوية ولا رقابة اسرية عليهم الكل ضائع في متاهات الحياة للأسف .