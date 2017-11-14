عمر السومة يكشف حقيقة إصابته بالرباط الصليبي

نواف السالم(صدى):

‎كشف لاعب نادي الأهلي والمنتخب السوري عمر السومة، حقيقة الأنباء المتداولة حول إصابته بالرباط الصليبي خلال مباراة سوريا والعراق أمس الإثنين.

وأكد السومة، عدم صحة هذه الأخبار وأنه لا يشتكي من أي إصابة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قائلا: ” جمهورنا الحبيب بخصوص ما يتداول عن إصابتي فأنا بخير الحمدلله.. لا أشتكي من أي إصابة “.