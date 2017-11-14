انطلاق دورة كرة قدم للفتيات في جدة.. تعرف على التفاصيل 

نواف السالم(صدى):

حظيت الرياضة النسائية في جدة، باهتماما واسعا بوجود تركي آل الشيخ وبوجود وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

ومن هذا المنطلق، ينطلق غدا دوري كرة القدم للفتيات في جدة والمكون من 6 فرق يقام في إحدى المدارس الأوروبية، ويحرص كثير من الفتيات السعوديات لمواصلة التدريبات ولعب المباريات.

ولا زالت اللاعبات يصرفن من ذوات أنفسهم على كل تكاليف هذه الفرق، التي تتطلب مبالغ كبيرة لاستئجار الملعب (تتراوح بين 2500 و 3 آلاف ريال شهريا)، وعدة الرياضة والكرات (من 10 إلى 15 ألف ريال سنويا)، وقيمة الأطقم أو الألبسة الرياضية (من 15 إلى 20 ألف ريال لكل 6 أشهر)، ويتطلب لعب لقاءات مع فرق أخرى في الرياض والدمام تكاليف أخرى كتذاكر السفر والإقامة ومصروفات يومية.

وتمارس اللاعبة السعودية التدريبات وتلعب المباريات وهي لا تجد أي مدربة متخصصة لديها شهادة تدريب أو كفاءة فنية للإشراف عليها، فهي لا تزال تفتقد إلى أساسيات كرة القدم بينما تجد مدربات متخصصات تشرف على فرق وأندية دول الخليج والعرب والعالم. فدول الخليج على سبيل المثال تحظى بدعم كبير وتتكون الفرق من أطقم فنية وطبية وكذلك لاعبات مواطنات ومحترفات من الخارج.