انطلاق دورة كرة قدم للفتيات في جدة.. تعرف على التفاصيل
حظيت الرياضة النسائية في جدة، باهتماما واسعا بوجود تركي آل الشيخ وبوجود وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.
ومن هذا المنطلق، ينطلق غدا دوري كرة القدم للفتيات في جدة والمكون من 6 فرق يقام في إحدى المدارس الأوروبية، ويحرص كثير من الفتيات السعوديات لمواصلة التدريبات ولعب المباريات.
ولا زالت اللاعبات يصرفن من ذوات أنفسهم على كل تكاليف هذه الفرق، التي تتطلب مبالغ كبيرة لاستئجار الملعب (تتراوح بين 2500 و 3 آلاف ريال شهريا)، وعدة الرياضة والكرات (من 10 إلى 15 ألف ريال سنويا)، وقيمة الأطقم أو الألبسة الرياضية (من 15 إلى 20 ألف ريال لكل 6 أشهر)، ويتطلب لعب لقاءات مع فرق أخرى في الرياض والدمام تكاليف أخرى كتذاكر السفر والإقامة ومصروفات يومية.
وتمارس اللاعبة السعودية التدريبات وتلعب المباريات وهي لا تجد أي مدربة متخصصة لديها شهادة تدريب أو كفاءة فنية للإشراف عليها، فهي لا تزال تفتقد إلى أساسيات كرة القدم بينما تجد مدربات متخصصات تشرف على فرق وأندية دول الخليج والعرب والعالم. فدول الخليج على سبيل المثال تحظى بدعم كبير وتتكون الفرق من أطقم فنية وطبية وكذلك لاعبات مواطنات ومحترفات من الخارج.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1487 ] نشر منذ 1 ساعة
ارى رؤسا قد أينعت. ؟؟؟ الله المستعان. لا ارى الا تكرن ومخلفات حجاج. وطاشكند وبخاريات الخ. لا يوجد سعودية أصل وفصل. ؟؟؟. تتقدمهن. الفيل. والغريلا. اللهم اخسف بهم جميعا ومن سمح لهم وساعدهم. وشل أركانه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3375 ] نشر منذ 1 ساعة
طروش البحر الله يهديهم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ 35 دقيقة
اخوي الغيوررر
يعلم الله كم احبك في الله
استخر من الخالق
ام من المخلوق الذي خلقه
لقد خاب ظني فيك والله
ولكن عفى الله عنك وكفى
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الحجرات:11].
في هذه الآية الكريمة نهى الله عن أخلاق ذميمة ثلاثة:
1- نهى عن السخرية، وهي الاستهزاء بالآخرين أو التقليل من شأنهم وتحقيرهم، وهذا يخالف الآداب الإسلامية. قال أحد السلف: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبًا>
2- ونهى عن اللمز، وهو الغمز بالوجه – مثلاً – أو تحريك الشفاه بما لا يفهم. قال الإمام ابن كثير : (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ): تساوي، (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)[الآية29] في سورة النساء.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1432 ] نشر منذ 33 دقيقة
اخوي الغيوررر
يعلم الله كم احبك في الله
اتسخر من الخالق
ام من المخلوق الذي خلقه
لقد خاب ظني فيك والله
ولكن عفى الله عنك وكفى
قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْأِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [الحجرات:11].
في هذه الآية الكريمة نهى الله عن أخلاق ذميمة ثلاثة:
1- نهى عن السخرية، وهي الاستهزاء بالآخرين أو التقليل من شأنهم وتحقيرهم، وهذا يخالف الآداب الإسلامية. قال أحد السلف: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبًا>
2- ونهى عن اللمز، وهو الغمز بالوجه – مثلاً – أو تحريك الشفاه بما لا يفهم. قال الإمام ابن كثير : (وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ): تساوي، (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)[الآية29] في سورة النساء