وزير التعليم يبحث إعادة هيكلة كليات التربية

عادل الحربي(صدى):

يرعى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم الثلاثاء، ملتقى عمداء كليات التربية بالجامعات السعودية الثامن بجامعة طيبة، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين مخرجات كليات التربية، وتبادل الأفكار والتجارب المشتركة وتعزيز التعاون بين الجامعات.

وأوضح مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أن الملتقى سيناقش آليات التكامل بين كليات التربية وإدارات التعليم العام، وتطوير برامج كليات التربية وبرامج تطوير أعضاء هيئة التدريس بالكليات، وإعادة الهيكلة ومستقبل كليات التربية وغيرها من الأوراق العلمية.