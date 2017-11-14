كاظم الساهر وبلقيس وياني في حفلات بالرياض وجدة قريبا

نورة الشهري(صدى):

تقيم الهيئة العامة للترفيه حفلا تحييه الفنانة الإماراتية بلقيس في جدة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر الجاري، وسيكون مخصصاً للنساء فقط.

وكشفت الهيئة عن أمسيات موسيقية سيحييها الموسيقار العالمي “ياني” والفنان العراقي كاظم الساهر في مدينتي الرياض وجدة، ضمن أنشطة موسم الشتاء، تحت شعار “شتاءنا ترفيه”، وستكون الأمسيات متاحة لحضور العوائل.

وسيقيم “ياني” أربع أمسيات؛ اثنتان في جدة يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر، واثنتان في الرياض في 3 و4 ديسمبر، فيما سيقيم كاظم الساهر حفلتين غنائيتين في جدة والرياض يومي 28 و29 ديسمبر المقبل.