تركي آل الشيخ يعلق على النتائج السلبية للأخضر: باوزا تحت المجهر

نواف السالم(صدى):

علق رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على خسارة المنتخب الوطني أمام بلغاريا بهدف نظيف مساء أمس الإثنين.

وأكد آل الشيخ، عدم رضاه عن نتائج الأخضر في المباريات الودية، ملمحاً إلى إمكانية إقالة المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا، موشحا أنه تحت المجهر.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: ” تابعت المباريات الودية الأخيرة للمنتخب، بوضوح: لا توجد هوية فنية، والنتائج غير مرضية، باوزا تحت المجهر “.

وكان الأخضر قد خاض 4 مباريات ودية منذ نجاحه في التأهل لكأس العالم، فاز في واحدة فقط أمام منتخب جامايكا بنتيجة 5-2، وخسر الثلاثة الأخرى أمام منتخبات غانا 3-0 والبرتغال 3-0 وبلغاريا 1-0.