حصر ممتلكات رجل أعمال امتنع عن سداد ديون بـ 11 مليار ريال
حصرت محكمة التنفيذ بـ ” الخبر ” أموال وممتلكات رجل أعمال موقوف لامتناعه عن تنفيذ ديون بلغت 11 مليار ريال.
وأكدت المصادر أن من بين أملاكه التي تم حصرها أخيرا بيوتا محمية، ومحطة تنقية مياه مجاري، وعمارة سكنية، وملاعب تنس، و16 أرضا فضاء، ومواقف سيارات خدمات ومركزا مشغلا، ومواقف سيارات لأحد المستشفيات، ومجمعا سكنيا، وفيلا سكنية فارغة، إضافة إلى امتلاكه جزءا من أحد المجمعات السكنية.
وطرحت المحكمة في وقت سابق منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين وتقييم الأصول، وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة، واشترطت الدائرة في ذلك تقديم العرض كتكتل يضم مكتب محاماة وثلاثة مكاتب محاسبة قانونية، ووكيلي بيع.
وأوجبت المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان مغير الاحوال , اللهم نسألك الستر والعفو والعافية ونحمدك على ما اتيتنا من نعمك وان تستر عبيدك وتقيل عثرتهم وان تقينا نقمتك انك سمبع مجيب الدعاء
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 51 دقيقة
* إنك سميع مجيب الدعاء سبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانك يارب *
مؤدب[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 33 دقيقة
سبحان مغير الأحوال ودوام الحال من المحال والدوام لله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3556 ] نشر منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله
مساهم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 دقائق
من هو رجل الأعمال؟