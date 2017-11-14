معلومات جديدة تفضح دور ” حزب الله ” في تجنيد إرهابيين سعوديين لاستهداف المملكة
أكدت معلومات أن حزب الله يصر على تجنيد إرهابيين سعوديين لاستهداف المملكة، إذ نجحت في تجنيد عدد محدود منهم، فيما قبض على آخرين قبل لقائهم بالمخابرات الإيرانية، التي تقف خلف هذه المخططات – بحسب صحيفة ” عكاظ “.
وأزاحت الضربات الأمنية المتتالية الستار عن سجل حافل بـ ” التآمر ” على المملكة، تقوده إيران وذراعها الطائفية ” حزب الله “، بعد ضبط متورطين بالتدرب على يد عناصر من «حزب الله» الإرهابي، لتنفيذ أعمال تخريبية.
all[ عدد التعليقات: 3546 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبى الله عليهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21640 ] نشر منذ 2 ساعتين
ألله المستعان
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1647 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرد كيدهم في نحورهم الخونة
وماذا فعلت لهم السعودية ليعادوها كل هذا العداء.
حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل
مطـــــــــــر الاســــــــود[ عدد التعليقات: 2140 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا كنت انت قبيح زميرة من حزب الله وانكم انتم الغالبون مع سوء أعمالكم وخبثكم واجرامكم وتحالفكم مع الفرس المجوس اعدى اعداء الامة هذا عدى عن خزعبلاتكم وتخاريفكم التي ما انزل الله بها من سلطان وطعنكم في دين الله الذي ارتضاه لخلقه وانزله على خير الخلق جميعا محمد صلى الله عليه وسلم ولا احد غيره كائنا من كان فان ابليس وشياطينه لم يصلو الى المستوى الذي وصلتم اليه وهم يطلبون شرفهم منكم قبحكم الله وابعد داركم ورد كيدكم في نحوركم
رعد ***[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 18 دقيقة
لاتبرر لعجزك ايه القبيح من تبعك من السعوديين فهوا شيطانُ مثلك ولن ندخل عليك لنحاربك فإنت واعوانك من سيقتل الآخر بقدرة قادر مقتدر فا الكلب العقور لايكثر النباح مثلك