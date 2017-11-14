معلومات جديدة تفضح دور ” حزب الله ” في تجنيد إرهابيين سعوديين لاستهداف المملكة

نايف السالم(صدى):

أكدت معلومات أن حزب الله يصر على تجنيد إرهابيين سعوديين لاستهداف المملكة، إذ نجحت في تجنيد عدد محدود منهم، فيما قبض على آخرين قبل لقائهم بالمخابرات الإيرانية، التي تقف خلف هذه المخططات – بحسب صحيفة ” عكاظ “.

وأزاحت الضربات الأمنية المتتالية الستار عن سجل حافل بـ ” التآمر ” على المملكة، تقوده إيران وذراعها الطائفية ” حزب الله “، بعد ضبط متورطين بالتدرب على يد عناصر من «حزب الله» الإرهابي، لتنفيذ أعمال تخريبية.