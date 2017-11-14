تعرف على حصيلة الحسابات المجمدة للمستدعين بتهم الفساد

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر كويتية، عن إخطار بنك الكويت المركزي، البنوك بتقديم تفاصيل الحسابات المتعلقة ببعض المواطنين السعوديين، على خلفية تجميد ما يزيد على 2000 حساب مصرفي، بعد استدعاء أمراء ووزراء ومسؤولين في حملة على الفساد.

وأضافت المصادر، أن البنك المركزي الكويتي، طلب من البنوك تقديم معلومات حول الشركات المرتبطة بشخصيات سعودية من المستدعين في قضايا الفساد.

وكان مصرف الإمارات المركزي طلب من البنوك تقديم تفاصيل حسابات 19 سعوديا، بالإضافة إلى أن البنوك في البحرين تلقت إخطاراً بتقديم معلومات عن أي حسابات مرتبطة بالسعوديين المستدعين.