غياب المرأة عن رئاسة لجان الشورى في التشكيل الجديد

طلال الغامدي(صدى):

شهدت عملية إعادة مجلس الشورى لتشكيل اللجان، غياب المرأة عن منصب رئيس اللجنة، رغم حضورهن في الأعوام الثلاثة الماضية، في الوقت الذي اختير فيه 4 عضوات نائبات لرؤساء اللجان.

وأعاد مجلس الشورى تشكيل لجانه للسنة الثانية من الدورة السابعة التي ستبدأ في ربيع الأول المقبل؛ حيث شهدت تعيين الدكتورة مستورة الشمري نائباً لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية التي ترأسها الدكتور عبدالله الفوزان، وتعيين الدكتورة موضي الخلف نائباً للجنة الشؤون الخارجية التي ترأسها الدكتور زهير الحارثي، في حين اختيرت الدكتورة عالية الدهلوي نائبة للدكتور محمد خشيم رئيس اللجنة الصحية، والدكتورة فردوس الصالح نائبة لرئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية عساف أبو اثنين، وفقا لصحيفة الحياة.

وترأس الدكتور عبدالعزيز العيسى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية واختير الدكتور واصل المذن نائباً له، واختير الدكتور سعدون السعدون رئيساً للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والدكتور عبدالعزيز الحرقان نائباً له، وترأس لجنة الاقتصاد والطاقة عبدالرحمن الراشد واختير الدكتور فهد بن جمعة نائباً، أما لجنة التعليم والبحث العلمي فترأسها الدكتور ناصر الموسى والدكتور عبدالله الجغيمان نائباً.

كما ترأس الدكتور فايز الشهري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار ونائبه سيكون الدكتور عبدالله السفياني، أما لجنة المالية فسيرأسها أسامة الربيعة ونائبه صالح الخليوي، ولجنة الحج والإسكان والخدمات سيرأسها المهندس مفرح الزهراني ونائبه الدكتور أيمن فاضل، فيما سيرأس لجنة المياه والزراعة والبيئة المهندس عباس هادي ونائبه الدكتور سعود الرويلي، وسيرأس لجنة الشؤون الأمنية اللواء عطاء الله السبيتي ونائبه هو اللواء عبدالهادي العمري.