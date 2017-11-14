أول تعليق من البطريرك الراعي على زيارته للمملكة: لم أكن أحلم بزيارة السعودية

نايف السالم(صدى):

أكد بطريرك المارون اللبناني بطرس الراعي، أمس الاثنين، أنه لم يكن يحلم يومًا بزيارة المملكة، مشددا على أنه كان يشتاق لزيارتها، وذلك في أول تصريح له بعد زيارته الأولى للمملكة.

وأوضح الراعي أن المملكة وقفت إلى جانب لبنان في جميع الأوقات، مشيدًا بعمق العلاقات بين البلدين، مشددا على علاقة الأخوة التي تجمع لبنان والمملكة، والتي كانت حاضرة دائمًا في أزمات لبنان الاقتصادية والسياسية.

وأضاف: ” أشكر الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، على حسن استقبال اللبنانيين، وما كنت أحلم يومًا أن أزور المملكة، ولكنني كنت في شوق لزيارتها “.

وتابع البطريرك لدى لقائه الجالية اللبنانية في المملكة بمقر السفارة اللبنانية في الرياض: ” علاقات الصداقة بين لبنان والمملكة متجذرة بالتاريخ ” .