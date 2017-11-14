بدر الراجحي ينصح من يريد شراء أرض أو فيلا
قال بدر الراجحي رجل الأعمال، إن انخفاض أسعار السكن خلال الفترة المقبلة مرتبط بميزانية الدولة لأنه ما ستحدد مدى الانخفاض، ناصحًا من معه مال ويريد شراء أرض سكنية أو فيلا بأن ” ينتظر شوية “.
وأرجع الراجحي، السبب إلى انخفاض أسعار السكن إلى القوى الشرائية، موضحًا أن هبوط أسعار الأراضي يرتبط بانخفاض أسعار العقارات.
وانخفضت أسعار الأراضي والعمائر السكنية في المنطقة الشرقية، فيما تعددت أسباب انخفاضها في الأحياء المكتملة الخدمات؛ بسبب عزوف رجال العقار عن الشراء وعدم الثقة في أرباح أنواع العقارات، حيث نزلت أسعار الأحياء المكتملة الخدمات إلى 7%؛ مما يزيد المخاوف من الشراء في الأحياء البعيدة منعدمة الخدمات، حيث خسر رجال المال العقار زبائنهم وانخفضت الأراضي دون وجود المشتري.
راعي نفسة[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 3 ساعات
لنا 15 سنة نسمع بان اسعارها بتنزل وكل ما طلع واحد وقال بتنزل صدقني ترتفع لحالها بدون سبب وكل المؤشرات تشير لنزول العقار اذكر كان يبيعون الارض ب70 الف وطلع واحدمثل الراجحي قال بتنخفض قدها اليوم ب600 الف
الريان[ عدد التعليقات: 1373 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلا سكن بلا وج راس ……………………………………………………………………………………………….
all[ عدد التعليقات: 3546 ] نشر منذ 2 ساعتين
حدنا نستاجر فقط الاغير
ارض وبيت ما فيه شي
استغفرالله[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 1 ساعة
نفهم من نصيحتك أن الأمور من جرف في دحديره الله يستر
الواحد قع[ عدد التعليقات: 5471 ] نشر منذ 58 دقيقة
كلام غير منطقي وكل سنة تتكون أسرة وتزداد الأعداء والأفضل شراءالارض ثم التخطيط للبناء لو دور واحد قابل للزيادة مستقبلا يجب على الاقتصادي أو التاجر أن يكون ناصح امين فالعقار في كل دول العالم يرتفع ولا ينخفض الا بنسب بسيطة نتيجة تنظيمات أو أحداث وقتية متغيرة
🇸🇦 IS 🇸🇦[[ عدد التعليقات: 6189 ] نشر منذ 47 دقيقة
تخدير واتحدى رجل أعمال ينطق بشي في مصلحة المواطن
كل تغريداتهم وكلامهم يدعم بعضهم البعض
الصندقة3[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 33 دقيقة
من عام 1414هـ اسمع ان العقار بينزل ماشفنا غير صعود
اللي صاير هالوقت ان الاجانب سافرو اتركو الشقق فاضية اضطرو الملاك الى تخفيض الاسعار لكثرة العروض لكن الاسعار رايح ترجع بالارتفاع بعد فتر الان فترة تصحيح في السوق العقاري
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1879 ] نشر منذ 22 دقيقة
الصحيح:
من يستطيع ان يشتري ارض يشتري ومن يستطيع ان يشتري فيلا يشتري او شقه حسب الاستطاعه
الخلاصه تستطيع اليوم اشتر ربما غدا لاتستطيع الشراء-فكلما كنت اصغر سنا وتستطيع افعل -ولماذا تنتظر وتتقدم في العمر وتصعب عليك الامور من جميع الجهات -ومن لم يستطع معذور-فلو اشتريت اليوم وغدا اصبحت بنصف السعر لن تندم كما ندمك لو لم تشتري وفاتتك الفرصه-
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 7 دقائق
التجار هذول ماشاء الله عليهم قاعدين ينظرون وهم ولدوا وفي فمهم ملعقه من ذهب او كان معهم فلوس ايام زمن الطيبين وشغلوها وجايين ينصحون الله يجزاهم خير بس طولت السالفه وسمجت كل يوم يجي فلم جديد …