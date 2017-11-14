بدر الراجحي ينصح من يريد شراء أرض أو فيلا

علي القحطاني(صدى):

قال بدر الراجحي رجل الأعمال، إن انخفاض أسعار السكن خلال الفترة المقبلة مرتبط بميزانية الدولة لأنه ما ستحدد مدى الانخفاض، ناصحًا من معه مال ويريد شراء أرض سكنية أو فيلا بأن ” ينتظر شوية “.

وأرجع الراجحي، السبب إلى انخفاض أسعار السكن إلى القوى الشرائية، موضحًا أن هبوط أسعار الأراضي يرتبط بانخفاض أسعار العقارات.

وانخفضت أسعار الأراضي والعمائر السكنية في المنطقة الشرقية، فيما تعددت أسباب انخفاضها في الأحياء المكتملة الخدمات؛ بسبب عزوف رجال العقار عن الشراء وعدم الثقة في أرباح أنواع العقارات، حيث نزلت أسعار الأحياء المكتملة الخدمات إلى 7%؛ مما يزيد المخاوف من الشراء في الأحياء البعيدة منعدمة الخدمات، حيث خسر رجال المال العقار زبائنهم وانخفضت الأراضي دون وجود المشتري.