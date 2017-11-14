الإطاحة بشاب ابتز فتاة ليقيم معها علاقة محرمة في أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

ألقت شرطة شرق مدينة أبها، بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبحث الجنائي، القبض على شاب ابتز فتاة ليقيم معها علاقة محرمة.

وقدمت الفتاة شكوى ضد الشاب، لابتزازه لها بعدما رفضت طلبه بالخروج معه وألح عليها، وحين امتنعت عن ذلك اخترق حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهددها بإبلاغ أهلها ونشر صورها.

وأحيل الشاب، للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.