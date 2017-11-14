الإطاحة بشاب ابتز فتاة ليقيم معها علاقة محرمة في أبها
ألقت شرطة شرق مدينة أبها، بالتعاون مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبحث الجنائي، القبض على شاب ابتز فتاة ليقيم معها علاقة محرمة.
وقدمت الفتاة شكوى ضد الشاب، لابتزازه لها بعدما رفضت طلبه بالخروج معه وألح عليها، وحين امتنعت عن ذلك اخترق حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهددها بإبلاغ أهلها ونشر صورها.
وأحيل الشاب، للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق.
Ww[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلوه هاذا اخترق بس اكيد طفشة وحابه تغير
الواقع[ عدد التعليقات: 5471 ] نشر منذ 1 ساعة
هذه الأفعال وحتى الزنا حصل في خير القرون وجريمة الأعراض لا فائدة من نشرها في وسائل الإعلام فهناك أعداء من الخارج والداخل تتربص بالأحداث لدينا رغم مجتمعاتهم المنحطة ودور الرذيلة ومصانع الخمور في بل إنهم علنا ومرخص لهم بذلك
سيف✔💯[ عدد التعليقات: 1759 ] نشر منذ 5 دقائق
قديم هالمسلسل والحلقات مكررة وممله 😜.