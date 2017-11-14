تعرف على تردد القنوات السعودية HD على نايل سات وعرب سات

عادل الحربي(صدى):

أعلنت القناة السعودية، أنه سيتم قريبًا تحويل بث القنوات السعودية على القمرين، نايل سات وعرب سات.

وأكدت القناة السعودية، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن بث القنوات سيكون قريبًا على القمر نايل سات 7 غرب، التردد 12149 رأسي من البث القياسي الدقة SD إلى عالي الدقة HD.

وأضافت أن البث عالي الدقة HD متوفر حاليًّا على التردد 12284 رأسي.

وقالت: إن البث سيتحول قريبًا على القمر عرب سات بدر 4، التردد 12015 رأسي من البث القياسي الدقة SD إلى عالي الدقة HD.

وتابعت أن البث عالي الدقة HD متوفر حاليًّا على الترددين 12230 أفقي، وكذلك 12149 أفقي.