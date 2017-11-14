انتشال 14 جثة متفحمة من واد بالمكسيك

مكسيكو سيتي(صدى):

ذكرت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، أنه تم العثور على 14 جثة متفحمة على الأقل في واد على عمق 400 متر جنوب البلاد.

وقال المتحدث الأمني الإقليمي، روبرتو ألفاريز هيريديا، إن “رفات بشرية كانت موجودة” وتم انتشالها من الوادي الواقع في كوباناتوياك بولاية جيريرو. وعثرت الشرطة عثرت على أشخاص يحرقون الجثث. وأصيب خمسة من الشرطة في تبادل لإطلاق النار أثناء ملاحقتهم للمشتبه بهم.

وأفادت مصادر في الطب الشرعي بمدينة شيلبانسينجو، أن الجثث نقلت إلى هناك مساء الأحد وحتى صباح الاثنين. وتعد جيريرو واحدة من المناطق الأكثر عنفًا في المكسيك، حيث تدور اشتباكات بين عصابات المخدرات بشكل متكرر.