صور.. انطلاق فعاليات ملتقى أثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري

علي القحطاني(صدى):

انطلقت فعاليات أعمال الملتقى الحادي عشر لأثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري في المؤسسات التعليمية، والذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بوحدة التوعية الفكرية، بمحافظة حفر الباطن، وتستمر فعالياته حتى يوم الأربعاء القادم .

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحب والولاء لقادة هذه البلاد المباركة، وتأصيل الأمن الفكري وتعزيزه في نفوس المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وتحصين عقول الناشئة ووقايتها من الانحرافات الفكرية، والتعرف على مظاهر الانحراف عند الشباب ومعالجتها، وإبراز العلاقة الوثيقة بين حب الوطن والانتماء إليه وبين الأمن الفكري المنشود، والتأكيد على مسؤولية المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري داخل المؤسسات التعليمية، وبيان آثار ذلك، وخطورة الانحراف الفكري وآثاره المدمرة على الفرد والمجتمع والدولة وعلاقته بالإفساد في الأرض والإرهاب،

والتحذير الجازم والواضح من الجماعات والتيارات والتنظيمات المتطرفة، وواجب المؤسسات التعليمية في الحماية والتحصين الفكري، وإثراء المكتبة المدرسية بالمعلومات الكافية عن الأمن الفكري ووسائل تحقيقه.

وتشمل فعاليات الملتقى محاضرات علمية متخصصة في بعض مدارس الطلاب والطالبات بإدارة التعليم وفق المحاور التالية: نعمة الأمن في الأوطان ووجوب المحافظة عليها، والتلاحم بين الراعي والرعية وأثره في أمن الوطن ، وخطر الجماعات والتنظيمات (جماعة الإخوان أنموذجاً)، والوسائل العملية لمحاربة الانحراف الفكري، ودور الشباب في تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني وموقف المسلم من الفتن، وخطر المواقع المشبوهة الإلكترونية على الأمن الوطني، والتحذير من الفرق والجماعات والأحزاب.

وبدأت فعاليات الملتقى بمحاضرة لوكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الدكتور إبراهيم محمد قاسم الميمن بعنوان” أسباب الانحراف الفكري وطرق علاجه لدى الناشئة، كما قدم أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الدكتور بندر السويلم محاضرة بعنوان” الأمن الفكري المنشود وأهميته وضرورة المجتمع إليه”.

كما أقيمت فعاليات مصاحبة للملتقى في اليوم الأول حيث ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الميمن محاضرة بعنوان : ” مسؤولية المؤسسات التعليمية في الحصانة الفكرية ” على مسرح إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن بحضور مدير التعليم الأستاذ عايض الرحيلي و المساعدين والمشرفين وقادة المدارس ومنسقي حصانة والمرشدين الطلابيين في المحافظة.