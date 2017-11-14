هجر يختتم استعداداته لمواجهة المجزل اليوم

نواف السالم(صدى):

اختتم الفريق الأول بنادي هجر لكرة القدم استعداداته لمباراته أمام المجزل التي تقام اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الفتح ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى .

وبدأ المدير الفني للفريق لطفي السليمي، التدريبات باجتماع مع اللاعبين ، بعد ذلك انطلقت التدريبات التي ركز من خلالها الجهاز الفني على الوقوف على جاهزية الفريق للمباراة وتطبيق العديد من الجمل الفنية التي سينفذها الفريق خلال مباراة المجزل ، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة .