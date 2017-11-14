مقتل 40 مسلحا من ” الشباب ” وداعش إثر غارات أمريكية بالصومال

واشنطن(صدى):

قتل 40 متشددا في الصومال في 5 غارات أمريكية، استهدفت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، وعناصر من داعش.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية العقيد روب مانينغ: ” قتل 36 متشددا من الشباب و4 مسلحين من تنظيم داعش “.

ونفذت الغارة الأولى يوم الخميس، على بعد نحو 160 كلم غربي مقديشو، مما أسفر عن مقتل العديد من عناصر حركة الشباب، ونفذت غارة أخرى يوم السبت بالقرب من جادود على بعد 400 كلم جنوب غربي مقديشو، أدت إلى مقتل مسلح في حركة الشباب، بحسب ما أعلنت أفريكوم.

كما استهدفت ضربة أمريكية، الأحد، مقاتلين من الشباب في شبيلي، وأخرى مسلحين من تنظيم داعش في بوتلاند شمالي البلاد، ونفذت الغارة الخامسة في منطقة شبيلي بحسب متحدثة باسم البنتاجون.