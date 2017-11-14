شاهد.. دموع بوفون في ليلة سقوط إيطاليا

نواف السالم(صدى):

دخل الحارس الأسطوري جانلويجى بوفون، في نوبة بكاء شديدة بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم المقام بروسيا 2018، مقدما اعتذار للشعب وللجماهير بعد الإخفاق لنهائيات المونديال لأول مرة منذ 60 عاما.

وتعادل المنتخب الإيطالي على ملعبه ووسط جماهيره أمام السويد في إياب الملحق الأوروبي للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، وكانت الخسارة ذهابا 1-0، ليفشل منتخب الأتزوري في الصعود لمونديال روسيا للمرة الثالثة في التاريخ.

وبكى بوفون خلال حديثه لقناة ” راى ” الإيطالية بعد نهاية اللقاء، قائلا: ” أنا آسف، ولكن ليس من أجلي، من أجل المجموعة، لأننا فشلنا في تحقيق الهدف الذي كان مهما بالنسبة لإيطاليا بأسرها.. هذا هو إحباطي الوحيد وليس نهاية مسيرتي مع إيطاليا، الوقت يمر بالنسبة للجميع وهذا هو القرار الصحيح “.

وأضاف بوفون: ” من المؤسف أن تكون أخر مباراة رسمية لي مع المنتخب هي مباراة نفشل فيها بالتأهل لكأس العالم.. لست حزين على نفسي ولكن على كرة القدم في ايطاليا، فشلنا هذا يعني أيضا فشل على المستوى الاجتماعي “.