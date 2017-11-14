فيديو.. هيئة الرياضة تعلق على اعتذار أنمار الحائلي لتركي آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

علق وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام رجاء الله السلمي، على اعتذار رئيس نادي الاتحاد المعفى أنمار الحائلي، لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ بعد قضية التلاعب بعقود اللاعبين التي حدثت أثناء توليه إدارة الاتحاد.

وأكد رجاء الله السلمي أن الهيئة العامة للرياضة ستسعى لتخفيف العقوبة بحقه، مقدما له الشكر على اعتذاره.

وناشد أنمار الحائلي، رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، بالعفو عنه وإبعاده عن الشق الجنائي، مشيرا إلى أنه يعترف بالخطأ الذي تم ارتكابه ويقدم اعتذاره لرئيس هيئة الرياضة وجمهور الاتحاد، وأن أمله كبير في تركي آل الشيخ أن يجد طريقة بحل القضية وإبعاده عن الشق الجنائي.