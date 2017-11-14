محكمة أمريكية تعاند ترامب وتسمح بسريان جانب من حظر السفر الجديد

واشنطن(صدى):

وافقت محكمة استئناف أمريكية في كاليفورنيا أمس الإثنين، على جانب من طلب تقدمت به إدارة ترامب لوقف العمل بقرار محكمة أقل درجة يعلق الحظر الجديد.

ويؤثر الحكم على الوافدين من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد، ولا يؤثر على أشخاص من دولتين أخريين واردتين في حظر ترامب وهما كوريا الشمالية وفنزويلا.

وسمحت المحكمة بسريان جانب من أحدث أمر لحظر السفر أصدره الرئيس دونالد ترامب حيث قضت بأن الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من ست دول ذات أغلبية مسلمة إذا لم تكن لهم صلات أسرية داخل الولايات المتحدة.