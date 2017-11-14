فيديو.. والد طفلة السوشيال ميديا يكشف تفاصيل هجوم نمر مفترس عليها

طلال الغامدي(صدى):

كشف والد الطفلة مايا بخش، تفاصيل هجوم نمر مفترس على ابنته في مزرعة دُعي لزيارتها بجدة، ما أدى إلى إصابتها في وجهها.

وأوضح والد الطفلة، في مداخلة هاتفية أمس الإثنين ببرنامج ” يا هلا “، أن صاحب المزرعة أخرج النمر كي يلتقطوا صوراً معه، فهجم على مايا بخش فجأة، فوجدناها ملقاة على الأرض، مضيفا أنه حاول تخليص ابنته من أنياب النمر، بمساعدة صاحب المزرعة وشخص ثالث، إلا أنه هاجمها مرة أخرى، ما اضطرهم إلى ضربه بعصا على رأسه حتى تكسرت.

وأضاف: ” الله وحده هو اللي خلص مايا منه، الحيوان ضخم، يجي 300 كيلو “، موضحا: ” هو كالفيل والزراف ولا 6 رجال يقدرون عليه “.

وكانت مايا بخش وهي من مشاهير السوشيال ميديا تبلغ من العمر 12 عاما، قد تعرضت لاعتداء من قِبل نمر موجود في مزرعة مع مجموعة حيوانات أخرى بمدينة جدة، وأصيبت بجروح في وجهها وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.