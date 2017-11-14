إيطاليا خارج مونديال كأس العالم للمرة الثالثة في التاريخ

نواف السالم(صدى):

خرج المنتخب الإيطالي رسميا من التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، بعد التعادل السلبي مع المنتخب السويدي مساء أمس الإثنين في إياب مباريات الملحق الأوروبي المؤهل للبطولة العالمية.

وفاز المنتخب السويدي على إيطاليا ذهاباً في مباراة الملحق الأوروبي، قبل أن يلتقيا إياباً في ملعب سان سيرو بميلان الإيطالية خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل.

وبات منتخب إيطاليا خارج منافسات كأس العالم 2018 بصورة رسمية، وهي المرة الثالثة في تاريخ البطولة بعدما غاب الأزوري عن مسابقتي 1930 بأوروجواي و1958 بالسويد.

وأصبح المنتخب السويدي هو الفريق المتأهل رقم 29 لكأس العالم، حيث يتبقى مقعد أوروبي واحد انحصر بين منتخبي الدنمارك وأيرلندا والذي سيتحدد غداً الثلاثاء.

وتأهلت منتخبات بلجيكا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، بولندا، البرتغال، صربيا، سويسرا، كرواتيا وأسبانيا إلى جانب روسيا مستضيف المسابقة عن القارة الأوروبية.

بينما تأهل الرباعي إيران، اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية عن آسيا، إلى جانب مصر، المغرب، نيجيريا، السنغال وتونس من أفريقيا.