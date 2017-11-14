تركي آل الشيخ يوجه دعوة لمنتخبي تونس والمغرب لأداء العمرة

طلال الغامدي(صدى):

وجه رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، دعوة لمنتخبي تونس والمغرب لزيارة المملكة.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: ” يسرني توجيه الدعوة للمنتخبين التونسي والمغربي لزيارة المملكة وأداء العمرة، بمناسبة التأهل لكأس العالم 2018م ” .

وكان منتخبا المغرب وتونس ضمنا التأهل إلى مونديال كأس العالم روسيا 2018.