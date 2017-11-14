تركي آل الشيخ يوجه دعوة لمنتخبي تونس والمغرب لأداء العمرة
وجه رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، دعوة لمنتخبي تونس والمغرب لزيارة المملكة.
وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء: ” يسرني توجيه الدعوة للمنتخبين التونسي والمغربي لزيارة المملكة وأداء العمرة، بمناسبة التأهل لكأس العالم 2018م ” .
وكان منتخبا المغرب وتونس ضمنا التأهل إلى مونديال كأس العالم روسيا 2018.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5959 ] نشر منذ 1 ساعة
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمال لكن ليه مايكون كمان للمواطنين الغلابه والغير قادرين على اداء مناسك العمره والحج دعم كما يكون لآخواننا العرب و غيرهم من المسلمين ويشهد الله مو حسد عليهم ويستاهلون لكن يوجد كثير اسر سعوديه لها حق👍ومو قادرين يدفعون لضروفهم الماديه خاصه مناسك الحج😊