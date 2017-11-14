بالصور.. ظاهرة كونية نادرة الحدوث

موسكو(صدى):

شهد سكان الأرض، أمس الإثنين، ظاهرة كونية نادرة الحدوث تستمر لمدة ستة أيام على التوالي، تتمثل في تقارب كوكبي المشترى والزهرة، اللذين يتداخلان مع المريخ والقمر في حزام مداري واحد، ما يتيح لسكان الأرض رؤية تلك الأجرام السماوية بالعين المجردة.

وأكدت وكالة الفضاء الروسية، أن سكان الأرض، يستطيعون اليوم الثلاثاء، رؤية الأجرام السماوية الأربعة مجتمعة، حيث يقترب المشتري من الزهرة بمسافة 0. درجة.