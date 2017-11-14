الحائلي يعتذر لرئيس هيئة الرياضة ويناشده بحفظ القضية

طلال الغامدي(صدى):

اعتذر أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السابق، لرئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، بعد ثبوت قضية تزوير في عقد لاعبين في الفريق، والتي أعفي على إثرها من منصبه.

وقال الحائلي في مداخلة مع برنامج ” أكشن يا دوري ” : ” نعترف بوجود الأخطاء التي ارتكبتها بنادي الاتحاد وأناشد رئيس هيئة الرياضة بحفظ القضية دون الشق الجنائي ” .

وأضاف: ” جمهور الاتحاد وقف معي ودافع عني ولكن في الحقيقة أنني إرتبكت خطأ جسيم ” ، مقدما اعتذاره لجماهير الاتحاد قائلا: ” خانتني الظروف والخبرة وأنا اعتذر لجماهير الاتحاد ” .

وتابع: ” بعض النصائح السيئة لم تفيدني وأحرجتني أمام هيئة الرياضة ” .