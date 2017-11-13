بالفيديو.. سطو مسلح على صراف آلي وقتل حارس أمن بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

نفذت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الباحة، اليوم الإثنين، فرضية أمنية لمواجهة عمليات السطو على الصرافات.

وأوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد الغامدي، أن إدارة دوريات الأمن بمنطقة الباحة نفذت اليوم خطة أمنية فرضية متمثلة في عملية سطو على أحد أجهزة الصرف الآلي، وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزية الأجهزة الأمنية، في مثل هذه المواقف .

وكان تم تداول مقطع فيديو يوضح سطو مسلح على سيارة الأموال أثناء تغذية الصراف، والتي شهدت إطلاق أعيرة نارية، وسقوط أحد الحراس جرّاء ذلك.