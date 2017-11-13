  • الإثنين 13

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المساحة الجيولوجية: هزة أرضية تضرب بيش بقوة 2.1 درجات

المساحة الجيولوجية: هزة أرضية تضرب بيش بقوة 2.1 درجات

المساحة الجيولوجية: هزة أرضية تضرب بيش بقوة 2.1 درجات
نايف السالم(صدى):

قالت هيئة المساحة الجيولوجية، أنه تم رصد مساء اليوم الإثنين، هزة أرضية على بعد 30 كم شرق بيش بقوة 2.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 4كم.

جدير بالذكر أن هذه أرضية ضربت العراق والكويت ومناطق في المملكة، في الأيام الماضية.


الوسوم:, , , ,

4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9835 ] نشر منذ 42 دقيقة

ياربي ليش كثرت كذاا وبشكل مندفع 😭😭

[ عدد التعليقات: 21634 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله المستعان والله الساعه حول 9 سمعت صوت مرتين ورا بعض بس ما عرفت ايش هو قلت يمكن لشي كبير طاح برا البيت

[ عدد التعليقات: 37892 ] نشر منذ 25 دقيقة

اللهم سلم سلم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *