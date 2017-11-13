المساحة الجيولوجية: هزة أرضية تضرب بيش بقوة 2.1 درجات
قالت هيئة المساحة الجيولوجية، أنه تم رصد مساء اليوم الإثنين، هزة أرضية على بعد 30 كم شرق بيش بقوة 2.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 4كم.
جدير بالذكر أن هذه أرضية ضربت العراق والكويت ومناطق في المملكة، في الأيام الماضية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22511 ] نشر منذ 45 دقيقة
آخر الزمان🤔
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9835 ] نشر منذ 42 دقيقة
ياربي ليش كثرت كذاا وبشكل مندفع 😭😭
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21634 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله المستعان والله الساعه حول 9 سمعت صوت مرتين ورا بعض بس ما عرفت ايش هو قلت يمكن لشي كبير طاح برا البيت
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37892 ] نشر منذ 25 دقيقة
اللهم سلم سلم ,,