المساحة الجيولوجية: هزة أرضية تضرب بيش بقوة 2.1 درجات

نايف السالم(صدى):

قالت هيئة المساحة الجيولوجية، أنه تم رصد مساء اليوم الإثنين، هزة أرضية على بعد 30 كم شرق بيش بقوة 2.1 درجات على مقياس ريختر وعمق 4كم.

جدير بالذكر أن هذه أرضية ضربت العراق والكويت ومناطق في المملكة، في الأيام الماضية.