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بالفيديو.. مشادة كلامية بين مالك مدرسة اهلية ومعلمة

بالفيديو.. مشادة كلامية بين مالك مدرسة اهلية ومعلمة
نايف السالم(صدى):

فضحت معلمة، مالك مدرسة أهلية في جدة، لقيامه بالنصب على المعلمات، حيث يوظفهن دون أن يمنح لهن راتبا، عبر خداعهن والتلاعب بهن، ثم التخلي عنهن بعد ذلك.

وقالت المعلمة، في مقابلة مع ” يا هلا ” على ” خليجية ” ، أنها كانت تعمل إدارية في المدرسة، وإن مالكها يخبر المعلمات أنهن سيعملن لمدة شهر كتدريب دون راتب أو عقد، وسيقبلهن رسميا بعد تجاوزهن مرحلة التدريب، فيوافقن على ذلك، مشيرة إلي أنه قبل نهاية الشهر، يخبرهن أنهن أخفقن في التدريب وأنه لا حاجة له بهن، ويسرحهن من الوظيفة، ويستمر في تنفيذ الخدعة على غيرهن.


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