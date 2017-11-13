بالفيديو.. صحفية تسأل المعلمي سؤال وصف بالغريب
انتشر عبر وسائل الإعلام المختلفة، مقطع فيديو لرد السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، على سؤال وصف بالغريب، طرحته إحدى المراسلات في مؤتمر صحفي، عقب خروج رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في لقاء تلفزيوني.
وسألت الصحفية عن ” بدلة الحريري ” ، التي زعمت أنه لم يغيّرها منذ خروجه من لبنان بعد استقالته، وحتى وقت المقابلة، حيث ادّعت أنها هي البدلة ذاتها.
ودفع السؤالُ المعلمي إلى الابتسام مستغربًا، ثم أجاب ساخرًا: ” لست مسؤولاً عن خزانة ملابس الحريري ” .
فيديو| صحفية تسأل عبدالله المعلمي: كيف تفسرون أن يبقى سعد الحريري في الثلاثة الأيام الأولى بنفس البدلة؟ pic.twitter.com/jzVSJQq6x7
— بركه (@BrkaQ8) ١٣ نوفمبر، ٢٠١٧
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37892 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههههههههههه صدقت ,,
,, قصفت خشتها ودمغت هامتها حتى سقطت في بومتها ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22511 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههههه هههههههه
طير أم
جبهتها🤕
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂