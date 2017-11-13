محاضرات و 6 ورش لتدريب الكادر التمريضي بالمراكز الصحية لرفع مستوى الأداء
اقامت ” صحة الرياض ” امس الاحد دورة ( المهارات التمريضية لتمريض مراكز الرعاية الصحية الاولية) ، وتستمر لأربعة أيام .
وتتضمن الدورة محاضرات علمية وعلى 6 ورش عملية يتم من خلالها استقطاب الكوادر التمريضية بمراكز الرعاية الأولية لرفع مستوى كفاءة الأداء التمريضي .
وتهدف الدورة إلى المعرفة بالأساليب الحديثة والتطورات في التمريض و التعرف على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة ، وتصحيح التدخل التمريضي .
وحثت ” صحة الرياض ” المشاركين في الدورة على خدمة المريض والمعاملة الحسنة وتعزيز الجانب الأنساني والسعي لتطوير انفسهم فيما يعود بالنفع على الخدمات الصحية للمستفيدين .
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