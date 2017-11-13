مصادر تكشف مفاجأة عن زلزال العراق: إيران السبب

بغداد(صدى):

كشفت مصادر أن الهزة الأرضية التي ضربت مدينة السليمانية بكردستان العراق، أمس، لم تكن زلزالا بل تجربة نووية إيرانية باطنية.

ونقل موقع ” بغداد بوست ” عن مختصين قولهم إنهم حذروا في وقت سابق من مخططات إيران النووية، مؤكدين أنها قامت بعدة تجارب نووية باطنية وصلت هزاتها الارتدادية إلى مناطق شرق العراق، ولكن هذه المرة تتجاوز الحالة الزلزالية المرتدة قوة 7.3 درجات .

وشملت الهزة الأرضية التي حدثت يوم أمس، الأحد، كامل محافظات العراق، وسط حالة من الخوف والذعر لم يشهدها العراق خلال آلاف السنين من تاريخه.