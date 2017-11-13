بالفيديو.. ” المنيع ” : أرباح البنوك في التمويل العقاري ” ضعيفة “

عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي أن نسبة أرباح التمويل العقاري على المواطنين، مشيرًا إلى أنها لا تتجاوز 3٪ أو 4٪.

وقال الشيخ المنيع في برنامج ” فتاوى ” على القناة الأولى اليوم ردًّا على سؤال عن الحكم الشرعي في بيع العقار المنتهي بالتمليك بالتقسيط وأخذ الربح المبالغ فيه من بعض البنوك والمؤسسات: ” فيما يتعلق بالقول بأن المواطنين يلاقون من البنوك ومن المؤسسات المالية من ارتفاع الأرباح فهذا غير صحيح، بل في السابق قبل وجود البنوك كان صاحب العقار مثلًا يبيع البيت الذي اشتراه بـ100 ألف يبيعه بعد سنة أو سنتين بـ200 ألف.

وأضاف بقوله: الآن البيت نفسه يبيعه البنك بمثل هذا المبلغ مدة 10 سنوات ويقسط عليه بالتقسيط، والدولة كان منها اتجاهات مباركة في سبيل تذليل هذه الأرباح وتحملها من قبل الدولة للبنوك المتعاملة مع المواطنين.