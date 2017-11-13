بالفيديو.. ” المنيع ” : أرباح البنوك في التمويل العقاري ” ضعيفة “
أكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي أن نسبة أرباح التمويل العقاري على المواطنين، مشيرًا إلى أنها لا تتجاوز 3٪ أو 4٪.
وقال الشيخ المنيع في برنامج ” فتاوى ” على القناة الأولى اليوم ردًّا على سؤال عن الحكم الشرعي في بيع العقار المنتهي بالتمليك بالتقسيط وأخذ الربح المبالغ فيه من بعض البنوك والمؤسسات: ” فيما يتعلق بالقول بأن المواطنين يلاقون من البنوك ومن المؤسسات المالية من ارتفاع الأرباح فهذا غير صحيح، بل في السابق قبل وجود البنوك كان صاحب العقار مثلًا يبيع البيت الذي اشتراه بـ100 ألف يبيعه بعد سنة أو سنتين بـ200 ألف.
وأضاف بقوله: الآن البيت نفسه يبيعه البنك بمثل هذا المبلغ مدة 10 سنوات ويقسط عليه بالتقسيط، والدولة كان منها اتجاهات مباركة في سبيل تذليل هذه الأرباح وتحملها من قبل الدولة للبنوك المتعاملة مع المواطنين.
نواف الهلالي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
البنك العقاري ليس بنك خاص
بنك دولة وملك للمواطن
ومايقال انه قليل هذا ربا والشيخ يدعو للربا
اما اموال البنك العقاري (بنك التنمية الاجتماعي ) هي اموال علموا اصحابها انهم اخذوها من المال العام بدون وجه حق وارجعوها للصندوق ويستفيد منها المواطن
مع دعم من الدولة للمواطن بحيث يحصل على سكن كحق مشروع للمواطن
نرجو من الشيخ ان يراجع فتاوه وان يتوب
نواف الهلالي[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
مفترض ان لايكون هناك اي نسبة نهائي وتكون بدون نسب
0% لانها دعم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3371 ] نشر منذ 1 ساعة
الصندوق العقاري اسسه الملك فيصل رحمه الله وكان اهم ماورد في مرسوم نظامه
ان يكون قرض حسن
اما البنوك التجاريه فانها تاخذ فوائد ربويه وتشترط شروط تعجيزية
منها بيع العقار للبنك ويصبح صاحب العقار مستاجر عند البنك حتى يتم السداد
واذا ماسدد يرمونه برا هو وعائلته العقار ملكهم وانت مستاجر