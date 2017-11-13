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بالفيديو.. حوثيون يطلقون الرصاص على يمني لرفضه ” سب ” المملكة

بالفيديو.. حوثيون يطلقون الرصاص على يمني لرفضه ” سب ” المملكة
فهمي محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، تعرض للتعذيب بطريقة وحشية، وإطلاق الرصاص الحي عليه لرفضه أن يسب المملكة.

وقال الناشطون اليمنيون، إن الحوثيين ألقوا القبض على هذا المعتقل بتهمة شتمه إيران، وعند سؤاله عن السبب قال إن إيران هي سبب كل المآسي في اليمن.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37892 ] نشر منذ 40 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

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