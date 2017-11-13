بالفيديو.. حوثيون يطلقون الرصاص على يمني لرفضه ” سب ” المملكة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، تعرض للتعذيب بطريقة وحشية، وإطلاق الرصاص الحي عليه لرفضه أن يسب المملكة.
وقال الناشطون اليمنيون، إن الحوثيين ألقوا القبض على هذا المعتقل بتهمة شتمه إيران، وعند سؤاله عن السبب قال إن إيران هي سبب كل المآسي في اليمن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37892 ] نشر منذ 40 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21634 ] نشر منذ 23 دقيقة
ألله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22511 ] نشر منذ 17 دقيقة
يسعد لي هاالطله يابنت عزام😘😘