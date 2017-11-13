تسجيل حالة كورونا لخمسيني في مستشفى عفيف

عادل الحربي(صدى):

شهدت مستشفى عفيف اليوم الإثنين، تسجيل حالة إصابة خمسيني بمرض ” كورونا ” ، وصُنفت العدوى بـ ” مخالطة مباشرة للإبل ” ، وذلك عقب اجراء التحاليل الطبية، كما سجلت في عنيزة حالة أخرى لسيدة في العقد السابع من العمر، ووُصفت حالتها بالحرجة.

وكان قسم الطوارئ بمستشفى عفيف قد استقبل أمس الأول مواطنًا، يبلغ من العمر 51 عامًا، يعاني بعض الأعراض الصحية، واشتبه الأطباء حينها في أنها ناتجة من فيروس كورونا.

وتم نقله لغرفة العزل، وإعطاؤه العلاج اللازم، مع أخذ عينات وإرسالها لمختبرات الصحة بالرياض، وقد وصلت اليوم النتائج تؤكد حمله للمرض؛ فتم بناء عليها إحالته لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض لاستكمال علاجه.